Помощник Трампа едет в Турцию обсудить Сирию

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Турцию с рабочим визитом, который продлится с 8 по 9 января 2019 года, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Болтон посетит Турцию в январе. В рамках визита стороны обсудят ситуацию в Сирии.

В свою очередь Болтон сообщил, что предстоящие визиты в Турцию и Израиль будут посвящены борьбе с террористической группировкой ИГ после вывода войск США из Сирии, напоминает ТАСС.