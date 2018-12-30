В США подсчитали вранье Трампа за 2018 год

Согласно информации, специальная программа занималась отбором и проверкой всех подозрительных заявлений президента. Всего, по ее данным, за год он сказал неправду 7,6 тысячи раз - почти в три раза больше, чем в предыдущем году (1 989 раз).

Президент США Дональд Трамп в 2018 году публично говорил неправду в среднем 15 раз в день. К такому заключению пришла The Washington Post.

Отмечается, что Трамп начал год так же, как предыдущий, однако к маю «разогнался» до 200-250 ложных заявлений в месяц. Их количество удвоилось в июне и достигло 500, что связывают с подготовкой к промежуточным выборам в Конгресс, которые прошли в ноябре.

В сентябре Трамп соврал 600 раз, в октябре — 1200, в ноябре — 900. В последнем месяце он вернулся к майским показателями — около 200.

По информации The Washington Post, почти четверть неправдивых заявлений американский лидер сделал во время предвыборных ралли, почти столько же — при общении с журналистами и около 17 процентов неправды опубликовал в своем Twitter.

Ложь президента касается как незначительных событий, так и серьезных. В частности, Трамп продолжает настаивать на том, что не платил порноактрисам за молчание о связи с ним, хотя этот факт подтвердил его бывший адвокат Майкл Коэн. Он также постоянно преувеличивает различные показатели — от экономических до политических.