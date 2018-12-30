Беларусь по-прежнему надеется на Азербайджан

Глава белорусской дипломатической миссии особо отметил стратегическое взаимодействие двух стран в политической сфере, в частности в рамках международных организаций - ООН, ОБСЕ, Совета Европы и др. «На фоне непростой международной обстановки наши отношения строятся на полном равноправии и прагматичном взаимодействии», - уверен белорусский дипломат.

В 2018 году Беларусь и Азербайджан достигли превосходных результатов в развитии стратегического партнерства по всем направлениям. Как передает haqqin.az , об этом сообщил на прошедшей в Баку пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, особо отметив, что во время недавнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Минск было заключено 10 соглашений на миллионы долларов.

За последние 10 месяцев 2018-го товарооборот между двумя странами составил 400 млн долларов, а по итогам года ожидается, что этот показатель достигнет 450-500 млн. В рамках экономического взаимодействия Азербайджан и Беларусь ведут торговлю по 370 товарным позициям, включающим тысячи видов товара. Из Азербайджана в Беларусь поступает в основном продукция нефтехимической отрасли, хлопковое волокно, вина, овощи, фрукты и др. Из Беларуси в Азербайджан идет продукция машиностроения, фармацевтики, военно-технического назначения и т.д. Экспорт Азербайджана в Беларусь в этом году вырос в 44%, а из Беларуси в Азербайджан в три раза. Такие отношения открывают для Баку и Минска хорошие перспективы выхода на рынки сопредельных стран. Для Азербайджана это выход на рынки стран Балтии, Польши, Скандинавии, считает посол.

Как отметил посол, на Гянджинском автомобильном заводе, где налажено производство совместно с белорусским МАЗом, состоялся торжественный выпуск 10-тысячного трактора. Эта азербайджано-белорусская техника уже поступает на рынки третьих стран. А в планах 2019 года создание завода по совместному выпуску таких тракторов в Турции. Также в наступающем году азербайджанское и белорусское правительства вплотную займутся проектом строительства в Азербайджане белорусского фармацевтического предприятия. Произведенные на этом предприятии лекарства будут обеспечивать как Азербайджан, так и экспорт в другие страны. Азербайджанскую сторону, по словам Ахрамовича, заинтересовали и произведенные в Беларуси электробусы. «Отрадно, что по скоростному железнодорожному пути Баку - Гянджа запустили швейцарские электрички «Штадлер», которые производит завод «Штадлер Минск», - заметил посол.

Особо подчеркнул белорусский дипломат популярность в Баку сети белорусских продуктовых магазинов «Balaruskiy» и «Кристалл». Планируется, как сказал он, открыть такие торговые объекты в Нахчыване, Гяндже, Мингечевире и других крупных азербайджанских городах.

Одновременно в городах Беларуси откроются филиалы «Торгового дома Азербайджана», в открытии которого в Минске принял участие президент Азербайджана.

Между тем, грузооборот между Азербайджаном и Беларусью достиг 400 тысяч тонн, и уже ведутся консультации по налаживанию регулярного прямого грузового железнодорожного и воздушного сообщения между Минском и Баку. Обе страны заинтересованы в использовании задействованных у них транспортных путей, таких как Баку-Тбилиси-Карс, «Север-Юг», "Великий Шелковый путь», «Викинг», «Зубр» и др.

Для изучения азербайджанского опыта проведения Европейский игр за последние два года Баку посетили 10 белорусских делегаций. «Для проведения Игр нам не нужна финансовая поддержка, но просто необходим опыт Азербайджана в логистике, организации освещения соревнований, создании волонтерского движения, регулировании автотранспорта, вопросах обеспечения безопасности, организации церемонии открытия Игр и др.», - сказал посол.