Синоптики о погоде на первый день нового года
В первый день нового, 2019 года в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются дожди, днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального бюро гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем перейдет в северо-восточный. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление поднимется с 767 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-90%, днем 60-70%.
В регионах Азербайджана завтра местами пройдут дожди, в горных и предгорных районах - снег. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от трех градусов мороза до двух тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.