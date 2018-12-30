По прилету глава российского государства отправился в оперативный штаб, развернутый на месте ЧП. Параллельно в Магнитогорск вылетел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК.

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Президент РФ Владимир Путин вылетел в Магнитогорск, где посетит в больницах пострадавших от взрыва газа, сообщили городские медики со ссылкой на министра здравоохранения страны Веронику Скворцову.

«Путин в три часа по челябинскому времени вылетел из Сочи в Магнитогорск», — приводит их слова местный портал 74.ru.

По информации Telegram-канала Mash, президент развернул борт по дороге в Сочи.