Путин в Магнитогорске Видео; Обновлено 17:17
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, сообщает пресс-служба Кремля, передает РБК.
По прилету глава российского государства отправился в оперативный штаб, развернутый на месте ЧП.
Параллельно в Магнитогорск вылетел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК.
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Президент РФ Владимир Путин вылетел в Магнитогорск, где посетит в больницах пострадавших от взрыва газа, сообщили городские медики со ссылкой на министра здравоохранения страны Веронику Скворцову.
«Путин в три часа по челябинскому времени вылетел из Сочи в Магнитогорск», — приводит их слова местный портал 74.ru.
По информации Telegram-канала Mash, президент развернул борт по дороге в Сочи.
Кроме Скворцовой в Магнитогорске находится глава МЧС, губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На место уже прибыл пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет Daily Storm. В город вылетели самолеты МЧС, Центра медицины катастроф.
Отметим, что взрыв разрушил подъезд жилого дома в Магнитогорске, когда жильцы еще спали. Жертвами трагедии стали четыре человека, 18 пострадали (пятеро из них госпитализированы). Всего под завалы, как сообщалось, попали 79 человек.
«Судьба 38 человек, которые могли оказаться под завалами после взрыва газа, остается неизвестной», — приводит ТАСС слова мэра города Сергея Бердникова.