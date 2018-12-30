Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пакистанские СМИ, местное правительство готовится предотвратить рост цен на бензин внутри страны за счет приобретения у Азербайджана автомобильного бензина на основе долгосрочного кредита.

Экономический координационный комитет правительства Пакистана созвал на 1 января 2019 года специальное заседание для утверждения соглашения с Азербайджаном о приобретении у него в кредит горючего.

Председательствовать на заседании комитета будет министр финансов Пакистана Асад Умар. Как сообщают информированные источники, Азербайджан предложил Пакистану снабжение нефтепродуктами посредством Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в рамках долгосрочного соглашения.

В феврале 2017 года стороны подписали межправительственное соглашение о поставках нефтегазовой продукции, в том числе топливного мазута, бензина и дизельного топлива, а также сжиженного газа. Ожидается, что в рамках этого соглашения SOCAR и пакистанская компания PSA подпишут контракт сроком на 4-6 месяцев и на предмет импорта автомобильного бензина в кредит стоимостью 100-150 миллионов долларов.

Источники сообщают, что у SOCAR в Дубае имеется нефтяной резервуар, из которого компания может поставлять бензин в Пакистан.

Правительство Пакистана ранее импортировало топливо из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Однако источники в правительстве заявили, что эти соглашения несравнимы с соглашением с Азербайджаном по своим условиям.

Учитывая дружественные отношения с Пакистаном, Азербайджан предлагает более выгодные условия по поставке горючего в кредит, в частности SOCAR будет поставлять бензин на 100-150 миллионов долларов без всяких госгарантий.