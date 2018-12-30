В Ингушетии расстреляли известного религиозного деятеля

В ночь на 31 декабря в Назрани (Ингушетия) неизвестные лица обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль Hyundai Solaris, в котором находился правнук одного из самых почитаемых религиозных деятелей в республике Батал-Хаджи Белхароева — Ибрагима Белхароева, пишет издание Dailystorm.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

Водитель автомобиля получил ранения и находится в реанимации Республиканской клинической больницы. На месте происшествия найдены стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 миллиметра. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, его совершивших.

Это не первое покушение на Ибрагима Белхароева. В мае 2016 года возле его дома был сожжен принадлежащий ему автомобиль.

Ибрагим Белхароев — потомок суфийского шейха Батал-хаджи Белхороева, который являлся одним из почитаемых ингушских религиозных деятелей XIX — начала XX веков. В честь Батал-хаджи Белхароева в республике построена мечеть, учрежден орден Святого Батал-хаджи. Внук религиозного деятеля основал частный музей и частный орден имени деда.