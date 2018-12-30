Лукашенко об укреплении сотрудничества с Азербайджаном
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву поздравление с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба главы Белорусского государства.
В поздравлении Александр Лукашенко выразил уверенность, что 2019 год будет ознаменован дальнейшим расширением дружественных связей между двумя странами, укреплением доверительного межгосударственного партнерства, наращиванием взаимовыгодного многопланового сотрудничества.
Глава Беларуси также поздравил с Новым годом других лидеров стран СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.
"Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран-партнеров по интеграционным объединениям, а также главам других государств в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций, видным политическим, общественным и религиозным деятелям, представителям науки, культуры и деловых кругов стран ближнего и дальнего зарубежья", - отметили в пресс-службе.