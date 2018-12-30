Чингиз Гусейноглу 18:12

Длинный перечень современных армянских политиков – властных и лишенных (пока что) данного статуса - нынешний смутный период истории республики несомненно обогатит новыми именами. Не менее славными, чем плеяда митинговых вожаков, заведших некогда армянскую республику в непроходимые дебри и топи ложного величия. Только что добравшийся до единственного и самого главного предмета своей мечты - кресла главы правительства Никол Пашинян являлся претендентом №1 в упомянутом списке.

В Россию – с любовью? Приходится говорить о действующем премьер-министре, только-только устроившемся в новом для него кабинете, в прошедшем времени, потому как комплементарный стиль, который он демонстрировал в ходе своего последнего визита в Первопрестольную, никак не отвечал всем его предыдущим политическим обещаниям и заверениям. Армяне, как известно, народ политически грамотный и в тонкостях международных отношений вполне искушенный, и с таким разворотом на 180 градусов, который демонстрировал новый лидер Хаястана людям, трудно согласиться. Но обо всем по порядку. Армянская политика полна не только противоречий, но и трудно отгадываемых загадок. Не успел Н.Пашинян переступить порог Кремля, как удивил россиян и не только их одних неожиданным откровением. Оказывается, это его шестой визит в Москву, и третья встреча с Путиным. Если учесть, что его пребывание в качестве руководителя Армении исчисляется парой-другой месяцев, то приходится просто удивляться скоростным качествам армянского премьера. Однако частота визитов и встреч с руководством страны, от которой рекомендуют избавляться как можно скорее ведущие члены пашиняновской команды – «откровенные западники», свидетельствуют о другом. А именно о том, что Пашинян столкнулся с ворохом политических задач внутреннего и внешнего порядка, которые вряд ли соответствуют его политическим взглядам, и главное – практико-политическому опыту. Сейчас по прошествии нескольких дней после первого раунда переговоров в формате Путин-Пашинян в Ереване у многих сограждан вроде бы имеются все основания облегченно вздохнуть.

Согласно информации, поступившей из Кремля «Пашинян подтвердил евразийский выбор Еревана, а Путин – стратегическую заинтересованность РФ в Армении». Однако в политике, как известно, от словесных констатаций до их практического оформления – дистанция огромного размера. А когда речь идет об армянских политиках, тем более «революционного» толка, дистанция эта вообще может стать непреодолимой. Москва слезам не верит Известно, Россия и ее дипломатия всегда относилась к Армении и ее проблемам с особым сочувствием и пониманием. Часто даже в ущерб собственным отношениям с окружающим миром. В информации, исходившей из Кремля, некоторые эксперты и журналисты отметили несвойственную ранее российско-армянским контактам если не настороженность, то сдержанность кремлевского руководства. Этот новый нюанс в политической ситуации подтверждали и слова помощника российского президента Ушакова, откровенно заявившего накануне визита армянского премьера в Москву: «Пашинян едет к Путину на откровенный разговор: клятв мало». И все это при внешнем дипломатическом благорасположении. Вообще, Путину в данном случае можно даже посочувствовать. В закавказском регионе сохраняется в определенных кругах недоверие к политике Кремля. В Тбилиси, при наличии старых добрых контактов интеллигенции, не говоря уже о торговых связях, явно верх берет новая тенденция, овладевшая умами грузин со времен, нет, не Саакашвили, а много ранее. Не следует думать, что в Москве и далее будут закрывать глаза на то, «что во внешней политике армянский премьер лишь на словах пытается убедить Россию в том, что Армения верна стратегическому партнерству как член ОДКБ и ЕАЭС, но на деле совершает антироссийские шаги». Так достаточно откровенно высказался информационный ресурс Правда.ru Судя по отсутствию в армянских правительственных изданиях привычных победных реляций, целый ряд «кремлевских сюжетов» отнюдь не прибавил Пашиняну оптимизма. Сразу после визита по Еревану пошла гулять информация из правительственных источников, что «давление со стороны России действительно ощущается». Так что же беспокоит Москву в поведении своего старого друга и брата? Ответ на этот вопрос можно найти в ереванской прессе, которая, подведя итоги шестому визиту, принялась прогнозировать, что предстоит Пашиняну услышать в ходе седьмого, ожидаемого в новом 2019 году. Сторонам придется, видимо, вернуться к вопросу о том, кому передать пост генсека ОДКБ (он стал вакантным после «казуса Хачатурова» - он не понравился Пашиняну), остались незавершенными сюжеты о ценах на российский газ, «дело 1 марта» и арест экс-президента Роберта Кочаряна (опять же – кремлевский дружбан!). На резкую реакцию Москвы Пашинян заявил, что России следует воспринимать Армению «такой, какая она есть». Как заявил позже эксперт, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин, «Ереван доигрался с маневрами совместно с НАТО». Старый друг, стоит новых двух Однако дело не в политической перепалке. Дело в том, что в свете сказанного, Кочарян предстает уже в качестве того самого человека Москвы, который еще не сказал своего последнего слова. Кстати, он словно бы в подтверждение гуляющих в Ереване слухов заявил о возвращении в политику и формирует свою партию.