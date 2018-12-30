Кадры с камер наблюдения, на которых, предположительно, запечатлены пакеты с останками журналиста Джамаля Хашкаджи, попали в распоряжение турецких СМИ, сообщает Al Jazeera.

На записи видно, как черный минивэн подъезжает к зданию резиденции генконсула, расположенной в нескольких сотнях метров от места убийства. Мужчина вытаскивает из машины черные пакеты, предположительно, с останками журналиста, и заносит их в резиденцию.

Al Jazeera отмечает, что видео сначала появилось на турецком телеканале A Haber. В репортаже говорилось, что кадры получены от журналиста, связанного с расследованием произошедшего газетой Daily Sabah. Издание известно своими связями с турецкими спецслужбами и до этого уже публиковало материалы из расследования убийства Хашкаджи турецкими властями.