Госдеп о задержании американца за шпионаж в Москве
Государственный департамент прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже, сообщает Reuters.
По данным агентства, в ведомстве подтвердили, что российская сторона уведомила США о задержании американца.
Отмечается, что Госдеп запросил консульский доступ к задержанному гражданину США.
Напомним, сегодня ФСБ сообщила, что гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет.