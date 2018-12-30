Число пользователей 4G Azercell превысило миллион

Новые станции 4G установлены во многих регионах страны. В результате число пользователей LTE в сети Azercell превысило один миллион. Это важный показатель качества и уровня обслуживания лидирующего мобильного оператора.

2018 год для ООО Azercell Telecom стал годом значительных достижений и успехов. За это время компания предприняла ряд мер, направленных на укрепление и расширение сети, для предоставления абонентам высокоскоростного мобильного интернета по всей стране.

Во второй половине 2018 года были подписаны важные контракты, направленные на расширение зоны охвата, усиление и повышение качества сети Azercell, с такими ведущими мировыми производителями оборудования мобильной связи, как Ericsson и Nokia. В рамках контракта сеть LTE Azercell была построена еще в 30 городах и районах Азербайджана. В настоящее время абоненты Azercell, помимо Баку и Апшеронского полуострова, могут пользоваться преимуществами услуг 4G в 42 регионах республики.

Отметим что Azercell, являющийся первым мобильным оператором, предоставившим 4G в Азербайджане, продолжает проекты по обеспечению регионов страны высокоскоростным мобильным интернетом. Таким образом, в 2018 году сеть 4G компании Azercell расширилась в два раза, а объем пользования мобильным интернетом увеличился на 50%.

Azercell, наряду с деятельностью, направленной на расширение радиосети, также провел оптимизирующие работы в сфере повышения показателей качества. Эти работы, главным образом направленные на предотвращение сбоев в работе сети, также обеспечили усиление скорости мобильного интернета.

Наряду с предоставлением высокоскоростного мобильного интернета внутри страны, с целью устранения высоких и непредсказуемых затрат на интернет во время пользования роумингом за рубежом, Azercell также запустил новый интернет-роуминг пакет. Таким образом, абоненты компании могут пользоваться интернет-пакетами в 1 GB и 400 MB в 50 странах, в сетях 67 операторов.

Компания Azercell, лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, продолжит свою деятельность по оказанию качественных мобильных услуг и введению технологических инноваций для своих абонентов и в 2019 году.