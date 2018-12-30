Блогеру Мехману Гусейнову вызвали врача и ввели инъекции

Блогер Мехман Гусейнов, отбывающий в колонии тюремное наказание, переведен в Бакинский СИЗО-1. Об этом агентству Turan сообщила адвокат Шахла Гумбатова со ссылкой на брата блогера Эмина Гусейнова.

По словам адвоката, накануне к Гусейнову вызывали врача, сделали инъекции: «Из-за праздничных дней мы не имеем доступа в пенитенциарные учреждения. Мы сможем узнать, какие инъекции ему ввели, только посетив Гусейнова после праздников».

Отмечается, что перевод блогера в СИЗО связан с предварительным следствием против него по новому уголовному делу.

Мехман Гусейнов был арестован в марте 2017 года и осужден на два года лишения свободы по иску о клевете, который был подан начальником Насиминской полиции. 26 декабря ему выдвинули новое обвинение в избиении сотрудника колонии. B знак протеста Гусейнов объявил сухую голодовку.