Участники движения «желтых жилетов» хотят устроить беспорядки, а также готовятся к столкновениям со стражами порядка в новогоднюю ночь. Об этом министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил журналистам, передает ТАСС.

«Сегодня, очевидно, «желтые жилеты» организуют или же дезорганизуют свое движение, чтобы устраивать беспорядки. Достаточно почитать соцсети. Они подтверждают, что их цель - навредить нашим силам безопасности и навести максимально возможный беспорядок, это те данные, которые мы принимаем в расчет», - сказал Кастанер.

Министр напомнил, что в новогоднюю ночь только на Елисейских Полях ожидается около 300 тысяч человек, которые придут посмотреть на шоу на Триумфальной арке и отметить наступление 2019 года.

Ранее управление полиции Парижа сообщило, что 12 тыс. полицейских и жандармов будут следить за порядком во французской столице в новогоднюю ночь. Движение машин по Елисейским Полям будет прекращено уже в 16:00. С 22:00 будут оцеплены районы Эйфелевой башни, расположенных рядом с ней Марсова поля и площади Трокадеро. Все входящие в эти зоны будут досматриваться, категорически запрещено проносить пиротехнические средства и спиртное, любые предметы, которые возможно использовать как оружие.