Назван боксер года

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает «Советский спорт».

Официальный сайт организации пишет, что 21 июля он завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии Усик одержал победу единогласным решением судей над россиянином Муратом Гассиевым.

10 ноября 2018 года Усик защитил чемпионские титулы в поединке против Тони Беллью.