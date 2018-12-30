Новогоднее обращение главы российского государства вышло в эфир в нескольких регионах России, которые уже встретили 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам напомнил о милосердии и попросил не забывать о тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен, а также призвал россиян сплотиться в единую команду, чтобы страна развивалась успешно и каждый смог почувствовать изменения к лучшему, пишет ТАСС.

«Мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость», - заявил Путин в записанном несколько дней назад обращении.

«Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен, ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», - сказал российский президент.

Путин отметил, что под Новый год все обычно загадывают желания о том, чтобы «близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались», а также надеются на везение и удачу.

«Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы граждане России... почувствовали перемены к лучшему», - заявил Путин.

«Сделать это можем мы только вместе», - убежден он. «Помощников у нас никогда не было и не будет, и поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», - призвал глава российского государства.

«И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей», - пожелал Путин.