Путин наградил нашего Гусмана

Указом президента РФ Владимира Путина почетные звания "Заслуженный журналист Российской Федерации" присвоены 15 представителям СМИ, в числе которых и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Согласно указу, звания присвоены "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".

Почетные звания также получили председатель правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой Фонда ВАРП, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, гендиректор и главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский и другие.

Михаил Гусман - уроженец Баку, российский журналист, переводчик и интервьюер, радио и телеведущий, первый заместитель гендиректора ТАСС.