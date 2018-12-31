Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в канун Нового года в сопровождении начальника генштаба вооруженных сил Артака Давтяна и католикоса всех армян Гарегина Второго побывал на приграничном оборонительном участке и боевой позиции, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, на позиции Пашинян ознакомился с новыми техническими средствами обороны, в том числе отечественными, а также поинтересовался условиями службы, осмотрел опорный пункт.

Затем он наградил отличившихся солдат и офицеров, вручив им подарки, а в завершение сел с ними за полевой праздничный стол.