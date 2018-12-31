Молдова может перенести посольство в Иерусалим?

Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с руководством Евро-Азиатского еврейского конгресса в Иерусалиме заявил, что власти страны "со всей серьезностью" рассмотрят вопрос о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает молдавское издание Newsmaker.

Заявление о намерении Молдовы рассмотреть этот шаг поступило на фоне обострения напряженности в отношениях между Молдовой и Евросоюзом.