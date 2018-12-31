Молдова может перенести посольство в Иерусалим?
Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с руководством Евро-Азиатского еврейского конгресса в Иерусалиме заявил, что власти страны "со всей серьезностью" рассмотрят вопрос о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает молдавское издание Newsmaker.
Заявление о намерении Молдовы рассмотреть этот шаг поступило на фоне обострения напряженности в отношениях между Молдовой и Евросоюзом.
На встрече с президентом и гендиректором Евро-Азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Михаилом Мирилашвили и Хаимом Бен Яаковом в Иерусалиме обсуждался широкий круг вопросов: борьба с антисемитизмом, изучение истории еврейства Молдовы и Холокоста в школах страны, а также роль еврейской диаспоры страны в укреплении связей с Израилем.
Игорь Додон ранее в этом месяце побывал с официальным визитом в Израиле, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Реувеном Ривлиным, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, православным патриархом Иерусалима Феофилом и молдавской диаспорой. Это первый визит главы Молдовы в Израиль с 2004 года.