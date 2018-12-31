31 декабря в N-ской воинской части Службы государственной безопасности состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщает АзерТАдж.

Начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев от имени президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева поздравил личный состав воинской части по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, пожелал офицерам и военнослужащим успехов в такой почетной и ответственной службе, как защита Родины.

Начальник СГБ сказал, что в результате принимаемых нашим государством мер обороноспособность страны, военно-технический потенциал Вооруженных сил неуклонно укрепляются, Азербайджанская армия вошла в число 50 самых мощных армий мира.

Мадат Гулиев еще раз заверил президента Ильхама Алиева, что личный состав Службы госбезопасности и впредь с высоким профессионализмом, решительно будет выполнять все приказы и распоряжения Верховного главнокомандующего.

В заключение была представлена концертная программа с участием творческого коллектива Центра культуры СГБ и мастеров искусств Азербайджана.