Мнацаканян: Встреча Пашиняна и Алиева послужила снижению рисков

"Мадридские принципы основываются на трех пунктах. На них и базируется переговорный процесс... В ходе прошедших месяцев мы четко сформулировали, что для нас важны безопасность и статус", - сказал Мнацаканян.

И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью Общественному телевидению Армении рассказал о ходе переговоров по Карабах у, пишет Спутник Армения.

По его словам, армянская сторона довольна тем, что удалось создать атмосферу, "почувствовать" другую сторону и принять участие в организованной посредниками встрече в Брюсселе, Нью-Йорке и Милане.

"Мы продолжаем работать с сопредседателями, так как сокращение рисков – очень важный вопрос...", - сказал Мнацаканян.

По его мнению, самое главное - не название соглашений, а их содержание. С этой точки зрения большое значение имела встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Душанбе, послужившая снижению рисков и эскалации.

Снижение количества нарушений на границе удовлетворяет Ереван, подчеркнул Мнацаканян.

На вопрос, готова ли Армения к взаимным уступкам, глава армянского МИД отметил, что пока об этом говорить рано, так как полная картина все еще не ясна.