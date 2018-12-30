Накануне Нового года российский миллиардер Роман Абрамович был замечен папарацци на яхте "Затмение" у побережья карибского острова Сен-Бартелеми, так называемого Острова миллионеров, в компании не известной прессе молодой женщины. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

52-летний бизнесмен, отец семерых детей, в прошлом году развелся с Дарьей Жуковой, с которой прожил десять лет.

В декабре стало известно, что Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", включен в "черный список" олигархов, близких к Кремлю, деятельность и передвижения которых будут ограничены властями Великобритании.