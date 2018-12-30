В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилей

Пожар происходит на судне-автомобилевозе, следующем из Японии на Гавайские острова, команда готовится покинуть борт, сообщает портал Hawaii News Now со ссылкой на береговую охрану США.

Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху.

Экипаж почти 200-метрового судна состоит из 21 матроса. Сообщается, что четверо моряков уже перешли на спасательный плот, остальные продолжают бороться с огнем.

На помощь Sincerity Ace направился самолет американской береговой охраны HC-130 Hercules, а также оказавшиеся в районе бедствия коммерческие суда.