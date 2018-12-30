SOCAR покупает активы немецкой компании в Турции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры о приобретении бизнеса немецкой энергетической фирмы EWE в Турции, сообщает Reuters.

Согласно информации, представитель турецкого подразделения SOCAR заявил, что предприятие надеется завершить покупку в первом квартале 2019 года.

Активы EWE включают в себя газораспределительные сети промышленных городов Бурса и Кайсери, а также предприятия EWE Enerji и Enervis, передает агентство.

Отметим, что в 2019 году Азербайджан не будет покупать газ в России и Туркмении. Об этом сообщил представитель SOCAR по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.