Американская станция приблизилась к астероиду Ultima Thule

Американская межпланетная станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule (объект 2014MU69), являющемуся самым удаленным объектом Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. Об этом во вторник, 1 января, NASA сообщило в своем Twitter-аккаунте.

Сближение произошло на расстоянии 3540 километров в 0:33 по времени восточного побережья США. Скорость New Horizons составила около 14,4 километра в секунду.

«В миллиарде миль позади Плутона зонд New Horizons совершил наиболее отдаленное сближение, пролетев мимо покрытого льдом древнего камня в поясе Койпера», - говорится в сообщении.

Исследователи намерены получить как можно больше данных об объекте. После сближения станция отправит сигнал на Землю, от которой она находится в 6,5 миллиарда километров, в результате чего должен состояться 15-минутный сеанс связи.

Ultima Thule с латинского языка переводится как «весьма далекая Фула» или «крайняя Туле». Выражение восходит к названию легендарного острова Туле, описанному древнегреческим путешественником Пифеем. Объект расположен в поясе Койпера — колоссальном скоплении малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.

Станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Она успела совершить гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, пролететь мимо Сатурна, пересечь орбиту Урана, а также впервые сделать снимки Плутона и его спутника Харона.