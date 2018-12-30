Пентагон извинился за неудачную новогоднюю шутку

В США стратегическому командованию пришлось извиняться за неудачную шутку в Twitter.

Как передает Reuters, в твите речь шла о том, что военные могут сбросить что-то намного «большее», чем новогодний шар, в Нью-Йорке на Таймс-сквер. В твите присутствовало дополнение в виде видеозаписи со стратегическими бомбардировщиками В-2.

Позднее пришлось извиняться за шутку. В публикации говорится о том, что этот новогодний твит был примером плохого вкуса. «Мы привержены безопасности США и наших союзников», - говорится в новом твите.

Отметим, что в Нью-Йорке тема терактов довольно болезненна после атаки террористов 11 сентября 2001 года.