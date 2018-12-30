В службу «911» министерства чрезвычайных ситуаций Армении 1 января в 02:10 поступил вызов из Еревана. Об этом Новости Армении сообщили в пресс-службе МЧС страны.

В одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на 7-м этаже по адресу улица Эребуни, 21/1, вспыхнул пожар.

На место пожара выехали четыре бригады пожарно-спасательного отряда МЧС, аварийно-спасательные и оперативные группы Национального центра управления кризисными ситуациями, а также дежурная группа врачей по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был потушен в 03:22.