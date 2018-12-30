Трамп расхвалил себя в новогоднем обращении

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере новогоднее поздравление, в котором заявил, что его администрация сделала за два года правления больше, чем какая-либо другая, пишет «Газета.ру».

По словам Трампа, американская экономика «замечательно» развивается. Также он рассказал, что «впервые за много лет» зарплаты в США начали расти. Президент подчеркнул, что теперь американцы могут работать на одной работе, вместо двух или трех.

Также Трамп добавил, что Соединенным Штатам удалось заключить новые торговые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей.

Помимо этого, американский президент похвалился тем, что перенес посольство США из Израиля в Иерусалим.

Трамп заключил, что Соединенным Штатам требуется стена на границе с Мексикой, чтобы оградить государство от преступности.