Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов

Индия и Пакистан в соответствии с соглашением, заключенным в 1988 году, во вторник обменялись списками ядерных объектов, размещенных на территории двух стран, сообщает индийский МИД.

"Сегодня Индия и Пакистан одновременно по дипломатическим каналам в Нью-Дели и Исламабаде обменялись списками ядерных объектов и установок в соответствии с Соглашением о запрете нападения на такие объекты, подписанном Индией и Пакистаном", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в документе, это 28-й раз, когда страны совершают подобный обмен. В первый раз передача списков состоялась 1 января 1992 года.

Соглашение, подписанное 31 декабря 1988 года и вступившее в силу 27 января 1991 года, предусматривает, что две страны обязаны ежегодно информировать друг друга о наличии ядерных объектов на своей территории. Это делается для того, чтобы избежать несанкционированных атак на эти объекты.