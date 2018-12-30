Ким Чен Ын предупредил США о смене курса

Северная Корея стремится к хорошим отношениям с США, но может изменить позицию, если Вашингтон не выполнит своих обещаний. Об этом глава КНДР Ким Чен Ын заявил в своем новогоднем обращении к гражданам, передает во вторник, 1 января, AFP.

«Если США не выполнят свое обещание, данное всему миру, и останутся неизменными в своих санкциях и давлении на КНДР, мы будем вынуждены найти новый путь защиты суверенитета нашей страны и высших интересов нашего государства», - пояснил он.

Уточняется, что северокорейский лидер подписал на саммите в июне со своим американским коллегой Дональдом Трампом «неопределенный» документ о ядерном разоружении КНДР. После чего решение данного вопроса остановилось из-за разногласий между главами государств.

Как сообщает AFP, в Северной Корее осуждают настойчивость США в вопросе денуклеаризации и требуют отмены санкций в отношении ядерной программы. В то время как Вашингтон настаивает на сохранении ограничительных мер до момента окончательного ядерного разоружения.

Отмечается, что в своем прошлогоднем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил о том, что «ядерная кнопка постоянно находится у него на рабочем столе».

В декабре Трамп пообещал северокорейскому лидеру «сделать все, что он хочет», после полной денуклеаризации Корейского полуострова.