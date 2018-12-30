Живого младенца нашли под завалами дома, частично рухнувшего в Магнитогорске накануне рано утром после взрыва газа, передает Росбалт.

По данным губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, спасатели услышали плач ребенка. По его словам, спасло младенца то, что он находился в кроватке и был хорошо укрыт.

Ребенка отправили в реанимацию.

На данный момент известно о восьми погибших в результате обрушения секции 10-этажного дома, которое произошло вследствие взрыва бытового газа. Пострадали жильцы 45 квартир, 35 из которых разрушены полностью.