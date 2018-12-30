Теракт в Манчестере

Нападение вооруженного мужчины в британском Манчестере рассматривается как террористический акт. Об этом сообщила во вторник британская полиция, передает агентство Reuters.

"Мы рассматриваем это как террористическое расследование", - заявил представитель полиции Йен Хопкинс.

Газета The Sun во вторник сообщила, что три человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного на станции метро "Манчестер Виктория" на севере британского города Манчестер. По данным Guardian, один из пострадавших - сотрудник полиции. Правоохранительные органы вскоре задержали нападавшего.

В связи с инцидентом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила слова поддержки пострадавшим.

"Мои мысли с теми, кто был ранен в результате, предположительно, террористического нападения в Манчестере ночью. Я благодарю спасательные службы за их мужественные действия", - написала она на своей странице в Twitter.