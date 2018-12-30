Давид Шахназарян: «Азербайджан взял под контроль несколько тысяч гектаров»

Кандидат в депутаты от Республиканской партии Армении, известный армянский эксперт, посол президента Армении по особым поручениям и глава СНБ в первой половине 1990-х годов Давид Шахназарян в своем выступлении признал, что Азербайджан взял под контроль тысячи гектаров территории на азербайджано-армянской границе в Нахчыване.

«Самая серьезная опасность угрожает Карабаху, - цитирует Шахназаряна news.am. - Эта опасность исходит не от Азербайджана или Турции, а от правящей власти в Армении. Сегодня мы уже имеем необратимые потери в переговорном процессе, а на армяно-азербайджанской границе в Нахчыване соперник взял под контроль территории в несколько тысяч гектаров. На линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджан оперативно готовит новые военные постройки, которые имеют наступательный характер. 2019-й год будет очень трудным для всех нас в деле обороны Карабаха».

Заявление Шахназаряна о взятии Азербайджаном под свой контроль территорий на границе примечательно на фоне того, что официальные лица Армении долгое время пытались опровергнуть данную информацию. Однако недавно Никол Пашинян все-таки признал, что «произошел сдвиг позиций».

«Но я официально заявляю, что территории, которые были под контролем Армении по состоянию на 8 мая (день избрания Пашиняна премьером), продолжают таковыми оставаться», - заявил и.о. премьер-министра.

Однако аналитик австралийского Института Холокоста и изучения геноцидов Масис Ингилисян в своей статье при помощи спутниковых фотографий наглядно продемонстрировал, что продвижение азербайджанской армии по нейтральным территориям продолжалось и летом, и осенью.