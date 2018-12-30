Давид Шахназарян: «Азербайджан взял под контроль несколько тысяч гектаров»
Кандидат в депутаты от Республиканской партии Армении, известный армянский эксперт, посол президента Армении по особым поручениям и глава СНБ в первой половине 1990-х годов Давид Шахназарян в своем выступлении признал, что Азербайджан взял под контроль тысячи гектаров территории на азербайджано-армянской границе в Нахчыване.
«Самая серьезная опасность угрожает Карабаху, - цитирует Шахназаряна news.am. - Эта опасность исходит не от Азербайджана или Турции, а от правящей власти в Армении. Сегодня мы уже имеем необратимые потери в переговорном процессе, а на армяно-азербайджанской границе в Нахчыване соперник взял под контроль территории в несколько тысяч гектаров. На линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджан оперативно готовит новые военные постройки, которые имеют наступательный характер. 2019-й год будет очень трудным для всех нас в деле обороны Карабаха».
Заявление Шахназаряна о взятии Азербайджаном под свой контроль территорий на границе примечательно на фоне того, что официальные лица Армении долгое время пытались опровергнуть данную информацию. Однако недавно Никол Пашинян все-таки признал, что «произошел сдвиг позиций».
«Но я официально заявляю, что территории, которые были под контролем Армении по состоянию на 8 мая (день избрания Пашиняна премьером), продолжают таковыми оставаться», - заявил и.о. премьер-министра.
Однако аналитик австралийского Института Холокоста и изучения геноцидов Масис Ингилисян в своей статье при помощи спутниковых фотографий наглядно продемонстрировал, что продвижение азербайджанской армии по нейтральным территориям продолжалось и летом, и осенью.
В ноябрьском материале Ингилисяна говорится, что в результате укрепления азербайджанских подразделений на новых позициях армяне покинули несколько своих постов, а другие посты они будут вынуждены оставить через некоторое время.
В целом под контроль взята территория порядка 11 тысяч га, свыше 8 тысяч га из которых пригодны для земледелия. Об этом в своем новогоднем выступлении говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Проведя успешную операцию в нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы, азербайджанская армия полностью контролирует 11 тысяч гектаров земли. Возвращение стратегических высот позволяет нам полностью контролировать важные коммуникации и дороги, проходящие через территорию Армении», - заявил глава государства.