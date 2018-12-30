Трамп поздравил с Новым годом ненавистников и фейковые СМИ

Президент США Дональд Трамп поздравил с Новым годом тех, кто его ненавидит, и СМИ, которые распространяют «фейковые новости». Об этом он написал в своем твиттере.

«С Новым годом всех, включая хейтеров и фейковые медиа. 2019 год фантастический для тех, кто не страдает «трампосумасшествием», - написал Трамп.

Он призвал всех «успокоиться и наслаждаться происходящим».