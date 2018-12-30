Трамп поздравил с Новым годом ненавистников и фейковые СМИ
Президент США Дональд Трамп поздравил с Новым годом тех, кто его ненавидит, и СМИ, которые распространяют «фейковые новости». Об этом он написал в своем твиттере.
«С Новым годом всех, включая хейтеров и фейковые медиа. 2019 год фантастический для тех, кто не страдает «трампосумасшествием», - написал Трамп.
Он призвал всех «успокоиться и наслаждаться происходящим».
HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.