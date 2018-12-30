Распустили торговлю в Баку почти как в 90-х
Увы, с тех пор как ария Мефистофоля пошла гулять по мировой сцене, число желающих запастись этим драгметаллом только увеличивается. Ушли в далекое прошлое времена, когда золотые изделия можно было приобрести исключительно у подозрительных типов в районе «Бешмертебе».
Сказать, что в эпоху независимости бакинские магазины бойко торгуют драгметалом едва ли не на каждом углу было бы преувеличением. Вызвано оно не столько желанием заинтриговать читателя, сколько моими давними воспоминаниями о регулярных прогулках с мамой с улицы Советской в район «Бешмертебе», где она со вздохом избавлялась от самых дорогих вещиц из своего приданного. Так, само понятие золота навсегда врезалось в мою память, как яркая отметина далеких военных лет.
Нелишне было бы сказать, что мы выжили в те тяжелые годы не только благодаря высоким постам, которые занимал наш отец-прокурор. Материнский сундук с приданным дочки купца, о чем вслух она не смела говорить, помог нам благополучно добраться до времен, когда хлеб стоил 10 копеек, сахар – рубль, а молоко, регулярно доставляемое пожилой маштагинкой, продавалось по цене, установленной ею же: «Что дашь - на том и спасибо».
Первый этаж бакинского ЦУМа, сверкающий золотом и бриллиантами проб и золотых рудников всех стран, лучше всяких слов свидетельствует не только о росте числа желающих обзавестись собственным сундуком, набитым драгоценностями. Он практически вытеснил за пределы города многочисленные грязные мастерские и торговые точки, издавна приютившиеся в центре города. Однако неподалеку от того же ЦУМа кутающиеся в жалкую одежонку женщины и подростки предлагают прохожим овощи и фрукты явно не с собственного участка. Товар свой они приобретают на овощных базах, сокращая таким образом дистанцию между потребителем и… нет, не производителем, а торговым монополистом.
Заодно этот новый отряд торговых работников вытесняет с городских улиц государственные магазины. В сущности, столица давно захвачена целой армией торговцев неизвестной принадлежности. То наемные работники, зарабатывающие таким образом на жизнь. Вместе взятые с доставщиками, мелкими дельцами они образуют новый своеобразный класс бедноты, руководимый нарождающейся торговой кастой богатеев. У каждого из них своя точка, свой товар, своя территория обслуживания в центре города. Многих горожан, равно как и приезжих, гостей, туристов, мягко говоря, смущает этот новый вид бойкой торговли на улицах столицы. Смущает всех, кроме страж порядка, ответственных за порядок на своих участках. Так, традиционный азербайджанский базар, называемый официально русским словом «рынок», стал своеобразным атрибутом городской жизни. Рынок живет своими законами, ловко приспосабливаясь к общественным переменам. Город уже не справляется с нашествием торгашей, которые снуют теперь по дворам. Я знаю, что мне возразят обладатели грязных ведер и плетенных корзин - зембилей, и в унисон с ними представители городских властей: «Они заменили населению ликвидированные рынки, иначе говоря, они работают по принципу «с доставкой на дом». Что же в том плохого?»
Может и так. Только отчего же эту функцию не могут взять на себя городские организации, придав ей цивилизованные формы? Как это было сделано в свое время с помощью ЦУМа. Если дать волю новой самозванной форме торговли на улицах города, они в конечном счете превратят столицу в один большой базар. А тогда уже с ними никто не совладает. Как бы не получилось по-мефистофелевски: «Сатана там правит бал!»