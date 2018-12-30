Расим Агаев 19:26

Увы, с тех пор как ария Мефистофоля пошла гулять по мировой сцене, число желающих запастись этим драгметаллом только увеличивается. Ушли в далекое прошлое времена, когда золотые изделия можно было приобрести исключительно у подозрительных типов в районе «Бешмертебе». Сказать, что в эпоху независимости бакинские магазины бойко торгуют драгметалом едва ли не на каждом углу было бы преувеличением. Вызвано оно не столько желанием заинтриговать читателя, сколько моими давними воспоминаниями о регулярных прогулках с мамой с улицы Советской в район «Бешмертебе», где она со вздохом избавлялась от самых дорогих вещиц из своего приданного. Так, само понятие золота навсегда врезалось в мою память, как яркая отметина далеких военных лет.

Нелишне было бы сказать, что мы выжили в те тяжелые годы не только благодаря высоким постам, которые занимал наш отец-прокурор. Материнский сундук с приданным дочки купца, о чем вслух она не смела говорить, помог нам благополучно добраться до времен, когда хлеб стоил 10 копеек, сахар – рубль, а молоко, регулярно доставляемое пожилой маштагинкой, продавалось по цене, установленной ею же: «Что дашь - на том и спасибо». Первый этаж бакинского ЦУМа, сверкающий золотом и бриллиантами проб и золотых рудников всех стран, лучше всяких слов свидетельствует не только о росте числа желающих обзавестись собственным сундуком, набитым драгоценностями. Он практически вытеснил за пределы города многочисленные грязные мастерские и торговые точки, издавна приютившиеся в центре города. Однако неподалеку от того же ЦУМа кутающиеся в жалкую одежонку женщины и подростки предлагают прохожим овощи и фрукты явно не с собственного участка. Товар свой они приобретают на овощных базах, сокращая таким образом дистанцию между потребителем и… нет, не производителем, а торговым монополистом.