В России мужчина изнасиловал и убил падчерицу

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу, передает РИА Новости.

Уголовное дело по статьям "убийство, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера" возбуждено после того, как 30 декабря было обнаружено тело девочки 2004 года рождения. По подозрению в этих преступлениях задержали ее отчим 1977 года рождения.

"По версии следствия, подозреваемый 30 декабря... в квартире одного из домов по улице Садовой поселка Металлострой Колпинского района... изнасиловал свою падчерицу, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, последняя оказала сопротивление, тогда мужчина закрыл ей рот подушкой, совершив тем самым ее удушение", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, также назначаются необходимые экспертизы.