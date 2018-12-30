Помпео: «Мы продолжим борьбу с иранской агрессией»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Бразилии, что США продолжат борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» и «иранской агрессией», пишет израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал Channel 12.

«Мы продолжим борьбу с ИГИЛ и иранской агрессией», - заявил Помпео. Как сообщает телеканал, госсекретарь также отметил, что вывод войск США из Сирии не навредит обязательствам США перед Израилем.

Ранее госдеп США сообщил, что Помпео в рамках своего визита в Бразилию на инаугурацию избранного президента Жаира Болсонару проведет встречу с Нетаньяху.