Членство в Совете ООН по правам человека является одним из приоритетов внешней политики Армении. Об этом на общественном телевидении во время передачи «В реальности сегодня» заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, передает Новости Армении.

По его словам, Армения являемся одной из кандидатов в вопросе членства в этом Совете.

«Мы также выдвигаем свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН, но на более поздний срок. Для нас это сейчас ответственный момент, выборы пройдут в октябре, и мы будем очень активно продвигать нашу кампанию. И наша сегодняшняя внутренняя повестка дня только помогает нам быть более конкурентоспособными в этой гонке. Мы находимся в восточноевропейской группе, где есть два места и три страны, одной из которых являемся мы», - пояснил глава МИД Армении.