В разобранных завалах в Магнитогорске не нашли следов взрывчатки

Специалисты не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов в уже разобранных частях завала на месте обрушения подъезда в Магнитогорске, сообщает Следственный комитет России, передает РИА Новости.

"Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Следственно-оперативная группа занимается установлением причин трагедии в круглосуточном режиме.

Около 04.00 в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома по адресу: проспект Карла Маркса, 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По последним данным МЧС, погибли девять человек.

В пресс-службе регионального управления ФСБ ранее сообщили, что единственной версией причин взрыва в жилом доме является бытовой газ.