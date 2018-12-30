Си Цзиньпин: Объединение Тайваня с Китаем «неизбежно»

"Мы выступаем с инициативой, чтобы все политические партии и различные общественные круги с обоих берегов Тайваньского пролива выдвинули своих представителей для проведения глубоких демократических консультаций по вопросу отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и будущего нации, а также достижения институционального механизма по продвижению мирного развития отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива", - заявил Си Цзиньпин, выступая с речью по случаю сорокалетия Обращения Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) к тайваньским соотечественникам.

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду выступил с предложением к тайваньским партиям и общественности провести демократические консультации по развитию мирных отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, передает РИА Новости.

Он отметил, что отстаивание принципа "одного Китая" будет способствовать налаживанию взаимодействия между двумя берегами Тайваньского пролива, в то время как отказ от этого принципа "может привести к напряженности и шаткости отношений между ними, что нанесет вред тайваньским соотечественникам".

"На основе принципа "одного Китая" нет никаких препятствий для взаимодействия с нами ни для одной политической партии, ни для одной организации Тайваня. Путем замены противостояния на диалог, борьбы на сотрудничество, "игры с нулевой суммой" на взаимную выгоду можно добиться устойчивых и долгосрочных отношений между двумя берегами Тайваньского пролива", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.