Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в Магнитогорске. Об этом сообщает АзерТАдж.

"Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 12 взрослых и одного ребенка, неизвестно местонахождение около 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов.