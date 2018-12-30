Гондурас открывает посольство в Иерусалиме
Гондурас проведет переговоры с Израилем и США с целью открытия посольства в Иерусалиме, сообщает Reuters.
Госсекретарь США Майкл Помпео, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес провели встречу в столице Бразилии в преддверии инаугурации правого президента Бразилии Джера Болсонаро.
Все трое договорились провести встречи в столицах каждой страны «для продвижения процесса принятия решений об открытии посольств в Тегусигальпе и Иерусалиме», а также «укрепления политических отношений и координации сотрудничества с Гондурасом», - говорится в совместном заявлении стран.