Трамп ждет встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как о готовности встретиться сообщил сам северокорейский лидер.

"Я также с нетерпением жду встречи с председателем Кимом, который так хорошо понимает, что у Северной Кореи есть прекрасный экономический потенциал", - написал американский президент в Twitter.

Ранее западные СМИ привели выдержки из традиционной речи Ким Чен Ына по случаю первого дня нового года. В частности СМИ сообщили, что Ким Чен Ын готов встретиться с президентом США в любое время.

В 30-минутной речи Ким Чен Ын заявил о своей приверженности денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает телеканал CNN. Ким Чен Ын в новогоднем выступлении заметил, что отношения КНДР и США могут развиваться "высокими темпами", если США будут готовы к политике компромиссов.

"Я буду стремиться к достижению таких результатов, которые будут приветствоваться международным сообществом", - сказал он.