Рауль Кастро раскритиковал США

В 60-ю годовщину революции на Кубе лидер правящей Коммунистической партии Рауль Кастро раскритиковал администрацию США за возвращение на путь конфронтации и вмешательстве в дела стран Латинской Америки.

«В очередной раз правительство Северной Америки вступает на путь конфронтации с Кубой», - сказал Кастро в юго-восточном городе Сантьяго-де-Куба, где его брат Фидель Кастро объявил победу 60 лет назад.

«Высокопоставленные чиновники этой администрации все чаще пытаются обвинить Кубу во всех бедах региона», - сказал он.

В ноябре советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет проводить более жесткую линию против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, называв их «тройкой тирании».