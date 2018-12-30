В Германии арестовали водителя, совершившего наезд на людей

Мужчина, совершивший в новогоднюю ночь наезд на людей в немецких городах Боттроп и Эссен, взят под арест по подозрению в покушении на убийство в нескольких случаях. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении полиции и прокуратуры ФРГ, передает ТАСС.

В документе сказано, что речь идет о "целенаправленной атаке". Число пострадавших в результате инцидента достигло восьми. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Мужчина как минимум четыре раза попытался на автомобиле наехать на прохожих сначала в Боттропе, затем в Эссене (оба города находятся в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия). В Боттропе он сначала направил машину на случайного прохожего, а затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана, которые праздновали наступление Нового года. Пострадали как минимум пять человек, в том числе ребенок. Впоследствии мужчина поехал в Эссен, где направил свою машину на людей, стоявших на автобусной остановке.

Злоумышленник задержан. По данным следствия, мотивом его действий была ксенофобия - во время задержания с его стороны прозвучали высказывания соответствующего характера. Ранее глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль заявил, что у мужчины "была ясная цель убить иностранцев". По данным газеты Der Tagesspiegel, власти ФРГ расценивают случившееся как теракт.