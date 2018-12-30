Средняя зарплата в Баку 783 маната. Кто зарабатывает больше всех?

В Баку в январе-октябре 2018 года среднемесячная номинальная зарплата работников выросла на 0,1 процента, составив 783,4 маната, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Самую высокую среднемесячную зарплату получают работающие в промышленной, финансовой, страховой сферах, занимающиеся профессиональной научно-технической деятельностью, а также работники сферы информации и связи, работающие на предприятиях и в организациях, занимающихся строительством.

Самая низкая зарплата у работников, оказывающих услуги в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также у работающих в сельском хозяйстве, в сфере операций с недвижимостью, на предприятиях и в сфере образования, отдыха, развлечений и искусства.