Закир Гасанов: "Азербайджанскую армию можно сравнить с армиями ведущих стран мира"

«Забота, проявляемая президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым к армии, очевидна. Обеспечение азербайджанского солдата находится на высоком уровне. Люди это видят. С полной ответственностью говорю, что азербайджанскую армию можно сравнить с армиями ведущих стран мира". Об этом в интервью Real-tv заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

По словам министра, в воинских частях организовывают дни "открытых дверей", здесь создаются возможности для ознакомления с созданными для солдат условиями.

З.Гасанов заявил в интервью Real-tv, что вопросами обеспечения армии занимаются гражданские лица.

"В настоящее время в армии хозяйственными вопросами занимаются около 20 тыс. гражданских лиц. Постепенно солдат ограждают от хозяйственной деятельности. На линии фронта такой возможности пока нет, но я верю, что в 2019 году решим этот вопрос", - сказал он.