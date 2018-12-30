Ильгар Мамедов призвал красивых азербайджанок покинуть Баку... и вызвал скандал

Лидер оппозиционного движения ReAl Ильгар Мамедов вызвал очередной скандал в соцсетях. Поводом для скандала послужил возмутительный пост оппозиционера в соцсети, в котором он оскорбляет азербайджанский народ.

«Знаете, в чем состоит основная проблема с правами человека в Северной Корее? Там нет проблемы с политзаключенными в той форме, которая наблюдается у нас. Человек в здравом уме там не станет оппозиционером и будет довольствоваться куском хлеба. Проблема там заключается в другом: как только полицейский видит на улице красивую женщину, то забирает ее с собой для развлечений. С точки зрения массового страха в Азербайджане идет стремительная кореизация: и я бы посоветовал молодым парням с завышенными половыми потребностями уже сейчас записываться в полицию. А красивым женщинам нужно как можно скорее покинуть страну. Или же, давайте на следующих выборах разгромим ЙАП и не позволим превратить страну в Северную Корею», - написал Ильгар Мамедов.

Пост политика вызвал скандал, и ему пришлось в скором времени удалить его. Никаких дополнительных комментариев по этому поводу от Ильгара Мамедова не поступало.