США требуют от России освободить задержанного шпиона

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона требует немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что США также хотят узнать причину ареста своего гражданина.

Ранее сообщалось, что Пол Уилан, задержанный в Москве по обвинению в шпионаже, в 2008 году был уволен из вооруженных сил за воровство. По информации ТАСС, мужчина начал службу в 1994-м и дослужился до звания штаб-сержанта.

По предварительным данным, задержанный в Москве американец служил в морской пехоте и приехал на свадьбу.

В ФСБ заявили, что 28 декабря в Москве «при проведении шпионской акции» был задержан гражданин США Пол Уилан. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».