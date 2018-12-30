Азербайджанские беженцы: «Мы готовы снова жить с армянами»

Итальянский журналист Микеле Дзанзукки делится воспоминаниями о своем визите в Азербайджан, где он встречался с беженцами из Нагорного Карабах а. Дзанзукки, являющийся директором сайта Citta Nuova («Новый город»), посещал нашу страну в 2004 году.

«Серия репортажей о беженцах продолжается. В столице Азербайджана Баку в 2004 году я посетил строящийся дом, в котором жила семья из Нагорного Карабаха, откуда вынуждены были бежать сотни тысяч людей, - вспоминает итальянец в опубликованном сегодня на cittanuova.it материале. - Это было мрачное утро в Баку. Различные обстоятельства побудили меня посетить некоторых беженцев из Нагорного Карабаха - открытой раны, которую каждый азербайджанец воспринимает как унижение.

Большинство беженцев из конфликтного региона по-прежнему жили в крайне тяжелых условиях. Около 800 тысяч из миллиона беженцев к тому времени еще не начали настоящую новую жизнь, ограничиваясь проживанием за счет государственных субсидий и международной помощи и надеясь каким-то образом и как можно скорее вернуться в свои дома».

Автор рассказывает о том, в каких условиях жили 15 лет назад семьи азербайджанских беженцев.

«Мы заходим в дом, поднимаемся по бетонным лестницам. Темнота, висячие провода, мусор и кошки… Затем входим в комнату длиной около 10 метров. После увиденного до этого комната показалась оазисом мира и красоты. Все поверхности, кроме потолка, были покрыты коврами, зеркалами и картинами. Доминирующий цвет – красный, но и желтый играет важную роль. У стен множество кроватей, одна за другой, а посреди комнаты длинный шаткий стол, по которому ползают муравьи. В одной части комнаты соорудили кухню, учитывая шум и запахи, исходящие оттуда.

Мать семейства берет слово и кажется неудержимой настолько, что мой переводчик не пытается ее прервать, уважая бесконечную боль этой женщины».